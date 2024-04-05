Экс-тренер Динамо Александр Хацкевич зимой стал тренером клуба Заглембе из города Сосновец. Команда находится во второй по силе лиге чемпионата Польши

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Хацкевич уходит из Заглембе

Впрочем, дела у тренера явно пошли не по плану. В семи матчах команда добыла лишь два балла, а сам Хацкевич поссорился с фанатами и удивил неординарными решениями перед играми.

Кульминацией стала драка с группой фанатов, которые пробрались на базу Заглембе. В ходе нее на орехи досталось Хацкевичу, которого, по слухам, избили ногами.

В конце концов, как сообщают белорусских СМИ, белорус решил досрочно покинуть команду еще до окончания сезона. Вместе с ним ушел из клуба и спортивный директора и земляк Александра Михаил Залевский. Их контракты были расторгнуты по соглашению сторон.

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Напомним, что перед последней игрой Хацкевич закрыл команду на базе и заставил придумать тактику на матч против Катовице. Однако это не помогло, Заглембе проиграл 0:4. Команда идет на последнем месте в турнирной таблице, расстояние от спасительной зоны составляет аж 12 очков.