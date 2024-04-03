За словами Олександра Хацкевича, він не постраждав і врешті-решт команда завершила тренування. Проте його агент Вадим Шаблій розповів, що тренер збирається залишити команду через бардак, який відбувається у клубі.

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У Хацкевича були непорозуміння з підопічними

Польський журналіст Самуель Щигельскі прокоментував події, які передували нападу. Він заявив, що головний тренер Заглембє неадекватно поводився на тренуваннях та мав проблеми з гравцями своєї команди:

Ми чули, що Хацкевич поводився на тренуваннях неадекватно. Він кричав на гравців і, за словами самих футболістів, "ставився до них, як до сміття". Ми жодним чином не виправдовуємо побиття тренера, це інша тема, але за нашою інформацією, він поводився, як зла людина в роздягальні.

Нагадаємо, що перед останнім матчем проти Катовіце Олександр Хацкевич закрив гравців у роздягальні та змусив вигадати тактику на матч, проте це не принесло результату – команда поступилася з рахунком 0:4.

Зазначимо, що за клуб із Сосновця виступають четверо українців – Артем Полярус, Олексій Шевченко, Олексій Довгий, а також Артем Сухоцький.

Довідка. Олександр Хацкевич очолює Заглембє з січня 2024 року. Він підписав контракт до завершення нинішнього сезону й за цей час команда не здобула жодної перемоги. Після 25 турів у турнірній таблиці другого за силою дивізіону Польщі клуб із Сосновця посідає останнє місце, набравши 13 очок.