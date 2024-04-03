Головний тренер Заглембє Олександр Хацкевич вдався до дивних стратегій та експериментів. Перед грою білоруський спеціаліст закрив своїх гравців у роздягальні та наказав їм самим вигадати тактику на матч проти Катовіце.

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Просив підказок у журналістів

Однак цей експеримент із гуркітом провалився. Заглембє зазнала 16-ї поразки у поточному сезоні-2023/2024. Після цього фіаско увірвався терпець в уболівальників клубу із міста Сосновець.

Група невідомих у масках, яка налічувала 20 людей, увірвалась посеред тренування команди та накинулась на команду. Була й розмова на підвищених тонах. Дісталось також й головному тренеру. За інформацією спортивного директора, команда стала на захист наставника, якому таки трохи фізично дісталось від незадоволених фанатів Зеглембє. Наставник вже прокоментував цей жахливий інцидент.

У команді були обурені роботою охорони тренувальної бази та вже поскаржились керівництву клубу. Після того, як невідомі фани покинули базу, футболісти продовжили своє тренування. У футбольному клубі натякнули, що у найближчі 24 години уболівальникам слід чекати кадрових рішень.

Вже була інформація про ймовірне звільнення Хацкевича.

Після чого у мережі з'явилась провокаційна записка Хацкевича, яку він залишив для представників ЗМІ. На клаптику паперу білорус написав свою електронну пошту, куди журналісти можуть надсилати свої рекомендації щодо тактики на наступний поєдинок команди.



Електронна скринька Олександра Хацкевича / Фото 100% Zagłębie Sosnowiec

Після 25-ти турів команда Хацкевича замикає турнірну таблицю Польської першої ліги, набравши лише 13 балів – 2 перемоги, 7 нічиїх та аж 16 поразок.

Вже 6 квітня клуб із Сосновец зіграє на виїзді проти Брук-Бет Термаліка. Не виключено, що Хацкевич вже не буде керувати командою із технічної зони гостей у тому поєдинку.