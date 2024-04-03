Колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич цієї зими зміг працевлаштуватися у Польщі. Білоруський спеціаліст очолив клуб Заглембе з міста Сосновець.

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Хацкевич отримав на горіхи

Команда виступає у другому за силою дивізіоні чемпіонату Польщі. Втім справи у Хацкевича йдуть вкрай кепсько. У семи матчах Заглембе здобув лише два бали.

Така ситуація підвищила рівень напруги з боку фанатів, які зрештою не витримали. Польські ЗМІ повідомляють, що вболівальники пробрались на базу Заглембе під час тренування та влаштували розбірки.

У підсумку фанати побили Хацкевича, вдаривши його по обличчю та по тілу ногами. Стан спеціаліста поки невідомий. Наразі команда із Сосновця посідає останнє місце у турнірній таблиці, відстаючи від рятівної зони аж на 12 очок.

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Відзначимо, що в останньому матчі Заглембе програв 0:4 через дивний експеримент від екстренера Динамо. Хацкевич закрив футболістів на базі та змусив самих вигадати план на гру.