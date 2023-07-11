Росіянин почекає: Гвоздик анонсував свій наступний поєдинок

Ексчемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик проведе свій третій поєдинок в 2023 році. Тож українських уболівальників очікує ще один топовий бій.

Український боксер Олександр Гвоздик тріумфально повернувся на ринг після трирічного простою. Колишній чемпіон світу має на меті скинути з трону напівважкого дивізіону росіянина Дмітрія Бівола.

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Знову у зв'язці з Альваресом

Проте це майбутня перспектива. Наразі Гвоздик знаходиться в таборі зіркового боксера Сауля Альвареса. Саме в андеркарді поєдинку "Канело" та американця Джермелла Чарло – абсолютного чемпіона світу у першому середньому дивізіоні, проведе свій наступний бій українець.

"30 вересня. Канело – Чарло", – написав Гвоздик у своєму Instagram. Крім того, ексчемпіон додав фото з тренувального табору.

Гвоздик готується до наступного бою / instagram.com/alex_gvozdyk

Наразі суперник українського боксера не відомий. Зазначимо, що тренер "Канело" Едді Рейносо працює менеджером Гвоздика. Тож не варто дивуватися, чому Гвоздик знову виступить перед боєм Альвареса.