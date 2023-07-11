Промоутер Олександр Красюк знову підігрів інтерес до бою за абсолютного чемпіона. Суперники можуть вийти у ринг уже взимку.
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Наприкінці січня може відбутися "Бій століття"
Поєдинок чемпіона WBO, WBA та IBF в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з володарем WBC Тайсоном Фʼюрі (33-0-1, 24 КО) може відбутися 27 січня. Існує ймовірність, що в межах цього вечора боксу проведуть бій і Джошуа з Вайлдером.
Раніше саудівці планували організувати захід 26 грудня. Але така дата не виявилася оптимальною, адже це наступний день після Різдва, вівторок, а також день рейтингових матчів NCAA в США.
То ж тепер чекаємо, що ще заважатиме "Жадібному пузу" вийти в ринг, але, якщо він все ж таки наважиться, то це буде епічно.
Передісторія бою Усика проти Ф'юрі
- Нагадаємо, що "Бій століття" між Тайсоном Ф'юрі та Олександром Усиком повинен був відбутися на "Вемблі" у квітні 2023 року. Проте через непомірні фінансові амбіції британця (чи його панічний страх) поєдинок було скасовано.
- Очікувалося, що суперники зустрінуться у Саудівській Аравії. Українець навіть підписав контракт з компанією, яка збирається організувати супертурнір чотирьох топ-боксерів. Але британець не зміг себе пересилити та погодитися на бій, тому тепер потенційною датою є 27 січня 2024 року.
- 26 серпня Олександр Усик проведе бій проти Даніеля Дюбуа у Вроцлаві.
- Ф'юрі ж досі не визначився з наступним суперником. Всі його анонси не підтвердилися офіційно.