Український ексчемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик звернувся до діючого чемпіона WBA Дмитра Бівола. Наш боксер хоче перемогти росіянини ще один раз.

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Попередній бій закінчився перемогою Гвоздика на території суперника

Олександр перемагав росіянина на Універсіаді у 2013-му році, яка відбувалася в Казані. Тоді українець став переможцем змагань у ваговій категорії до 81 кілограма, а росіянин задовольнився сріблом.

Бівол, яка прикра поразка. Хочеш реванш?

– написав Гвоздик, опублікувавши фото з церемонії нагородження.

Зазначимо. Олександр Гвоздик отримав запрошення від Сауля Альвареса приєднатися до тренувального табору, щоб підготуватися мексиканцю до реваншу саме проти Бівола.

Чим відомий Олександр Гвоздик