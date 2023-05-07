У мексиканській Гвадалахарі відбувся поєдинок ексчемпіона світу Олександра Гвоздика та колишнього чемпіона Європи за версією WBO Річарда Болотніка з Латвії. Бій відбувся в андеркарді мегафайту Канело – Райдер, пише 24 Канал.

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Гвоздик достроково фінішував Болотніка

Бій відбувся за повної переваги українського боксера. Олександр грамотно тримав на дистанції суперника за допомогою джеба. Неакцентовані удари українця збивали з темпу латвійського боксера.

У 3-му раунді Болотнік спробував переломити хід поєдинку та влучно пробив лівим бічним по корпусу Гвоздика. Але миттєво андердог отримав у відповідь аперкот.

Перемога українського боксера була питанням часу. У 6-му раунді Олександр почав завдавати акцентовані силові удари, що принесло результати. Черговим ударом Гвоздик вразив Болотніка та кинувся його добивати. Рефері зупинив бій, зафіксувавши перевагу українця.

Відео нокауту в поєдинку Гвоздик – Болотнік

У підсумку Гвоздик здобув дострокову перемогу технічним нокаутом у 6-му раунді. Ця звитяга стала 19-ю у професійній кар'єрі українського боксера.

Нагадаємо, що Олександр Гвоздик відновив кар'єру після 3-річної перерви. У попередньому поєдинку 36-річний українець переміг мексиканця Хосе Обандо. Наступна мета Гвоздика – повернути чемпіонський пояс у напівважкій вазі.