Канело запросив у свій табір Олександра Гвоздика. Український боксер вже прокоментував запрошення та пригадав перший бій між Саулем Альваресом та Дмитром Біволом, у якому переміг росіянин.

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Гвоздик: Сподіваюся, що буде краще, тому що він мене вже запросив спаринг-партнером

Гвоздик сподівається, що зможе допомогти мексиканцю якнайкраще підготуватись до другої зустрічі з росіянином. Раніше українець приїжджав у табір Альвареса перед першим боєм проти Бівола.

Окрім того, що Канело був травмований, він не викладався на 100% у кемпі перед першим боєм з Біволом. Як це буде в другому – я не знаю. Сподіваюся, що буде краще, тому що він мене вже запросив спаринг-партнером. Сподіваюся, що десь за місяць ми почнемо. Буду намагатися його мотивувати, щоб цього разу було краще,

– сказав Гвоздик.

Цікаво, що лише у травні була названа можлива дата реваншу Альварес – Бівол. Боксери знову зможуть вийти у ринг одне проти одного у вересні, а бій може відбутись у Лас-Вегасі. Для цього потрібно, аби росіянин дав свє "добро" на цей реванш.

Нагадаємо, що 6 травня Гвоздик нокаутував латвійця Річарда Болотніка в андеркарді бою Сауль Альварес – Джон Райдер. У 6-му раунді рефері зупинив побиття суперника Олександра. Українець оформив 19-ту перемогу у професійній кар'єрі та другу після повернення на ринг.

Натомість Сауль переміг Райдера завдяки одноголосному рішенню суддівських записок – 120:107 та двічі по 118:109.