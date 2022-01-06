Олександр Головко святкує 50-ліття: УЄФА привітала його, опублікувавши гол у ворота Арсеналу

Колишній захисник збірної України та київського Динамо Олександр Головко 6 січня 2022 року святкує своє 50-ліття. З цієї нагоди у твіттері УЄФА його привітали, опублікувавши його гол у ворота Арсеналу в Лізі чемпіонів.

Олександр Головко виступав за Динамо з 1995 до 2004 року на позиції центрального захисника. І загалом забив за київський клуб шість голів. Один з них – 4 листопада 1998 року у ворота Арсеналу. Він відзначився ударом головою після подачі зі штрафного. Тоді команда перемогла з рахунком 3:1. А в подальшому дійшла аж до півфіналу Ліги чемпіонів.

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Саме цей гол опублікували у твіттері УЄФА, щоб привітати Головка з 50-літтям.

Варто відзначити, що свою кар'єру Головко розпочав у сімферопольській Таврії в 1991 році. І став з командою першим чемпіоном України, обігравши в "золотому матчі" саме київське Динамо.

До Динамо він перейшов аж у 1995 році, одразу ставши основним захисником. І здобув сім разів звання чемпіона України.

В тому ж 1995 році він дебютував за збірну України. Загалом за "синьо-жовтих" зіграв 58 матчів, 13 разів – як капітан команди.

У 2004 році перейшов у китайський Циндао Етсонг. Але команда провалилася у чемпіонаті, і Головко повернувся до України. Він став гравцем Таврії, за яку виступав ще півтора сезону. У 2006 році оголосив про закінчення кар'єри.

Після цього Головко отримав пропозицію стати помічником головного тренера в одній з юнацьких збірних України. Загалом з різними віковими збірними він працював до 2018 року.

Влітку 2020 року Головко очолив Кремінь. Але пропрацював з командою лише першу половину сезону – в грудні цього ж року покинув її.