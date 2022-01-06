Александр Головко выступал за Динамо с 1995 по 2004 год на позиции центрального защитника. И всего забил за киевский клуб шесть голов. Один из них – 4 ноября 1998 года в ворота Арсенала. Он отметился ударом головой после подачи со штрафного. Тогда команда выиграла со счетом 3:1. А в дальнейшем дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

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Именно этот гол был опубликован в твиттере УЕФА, чтобы поздравить Головко с 50-летием.

Следует отметить, что свою карьеру Головко начал в симферопольской Таврии в 1991 году. И стал с командой первым чемпионом Украины, обыграв в "золотом матче" самое киевское Динамо.

В Динамо он перешел в 1995 году, сразу став основным защитником. И получил семь раз звание чемпиона Украины.

В том же 1995 он дебютировал за сборную Украины. В общей сложности за "сине-желтых" сыграл 58 матчей, 13 раз – как капитан команды.

В 2004 году перешел в китайский Циндао Этсонг. Но команда провалилась в чемпионате, и Головко вернулся в Украину. Он стал игроком Таврии, за которую выступал еще полтора сезона. В 2006 году объявил об окончании карьеры.

После этого Головко получил предложение стать помощником главного тренера в одной из юношеских сборных Украины. В целом с разными возрастными сборными он работал до 2018 года.

Летом 2020 года Главко возглавил Кремень. Но проработал с командой только первую половину сезона – в декабре этого года покинул ее.