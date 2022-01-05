Сейв року від Бущана

УАФ відзначила його сейв у матчі заключного туру відбору на ЧС-2022 проти Боснії та Герцеговини.

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Наприкінці першого тайму Бущан врятував свої ворота після розіграшу кутового та завершального удару головою. "Синьо-жовті" не пропустили до перерви, а після відпочинку двічі забили (зусиллями Зінченка та Довбика).

Ця перемога залишила команді Олександра Петракова шанси поїхати на чемпіонат світу 2022 року в Катар. Для цього у березні треба обіграти збірну Шотландії, а у разі успіху – переможця пари Уельс – Австрія.

"Сейв 2021 від Георгія Бущана. Браво!", – підпис під відео.

Відео сейву Бущана