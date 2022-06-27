Окупанти взяли у полон чемпіона України з велоспорту Олександра Чуба

Ворог продовжує не лише здійснювати геноцид українського народу, а ще й викрадати людей. У полон потрапив український спортсмен із велоспорту Олександр Чуб.

Жодної інформації про стан спортсмена у полоні

12 червня окупаційна влада тимчасово захопленого Куп'янська, що у Харківській області, арештувала Олександра Чуба. Причиною арешту стала допомога українські армії та порушення комендантського часу. Про це розповіла Яна Воловик.

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Сестра Олександра дізналась про викрадення брата лише з відео загарбників, у яке потрапили кадри з братом. Яна спростувала відношення свого брата до армії, тому називає ці звинувачення росіян безглуздими та видуманими.

Яна зізналась, що Олександр має чітку українську позицію, займався волонтерством та є справжнім патріотом країни. Сестра впевнена, що відео зі словами Олександра було виставою. Окупанти змусили його сказати придуманий росіянами текст.

Вороги не дають жодної інформації родині дитячого тренера та чемпіона України з велоспорту BMX щодо перебування Олександра у полоні. Як розповіла сестра Олександра, вони навіть не знаю, чи її брат ще досі живий.

Сім'я спортсмена звернулась до правоохоронних органів та "Червоного хреста". Також написали заяви до чат-ботів, де шукають людей та з'являється інформація про обмін полонених.

Ворог продовжує викрадати українців