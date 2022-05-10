Злочинні дії окупантів
9 травня група п'яних чоловіків із георгіївськими стрічками забрали у відділок поліції футбольну тренерку та арбітриню Ірину Петрову. Начебто вона відмовилась судити матчі турніру, який організувала проросійська влада тимчасово окупованої Нової Каховки.
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На Ірину близько 16:00 напали біля її власного будинку у рідному місті. Наразі невідомо, навіщо окупанти вчинили цей злочин із викраденням 37-річної тренерки.
До війни Олена Петрова призначалась на поєдинки міжнародних жіночих змагань, а також національних серед чоловіків. Це вона поєднує з роботою тренера з футболу.
Цікаво, що раніше арбітриня УАФ була учасницею мирних мітингів на підтримку України у рідній Новій Каховці. Українці, які проживають у цьому місті, з перших днів війни виходять на вулиці, показуючи "визволителям", що їм не вдасться зробити місто російським.
Петрова з синьо-жовтим плакатом із написом "Нова Каховка – це Україна" виходила на українські акції на окупованій загарбниками території.
Раніше Петрова розповідала, що цікавилась інформацією, як виїхати з Нової Каховки у більш безпечне місце. Але довкола усі міста теж піддаються обстрілами окупантів. Арбітриня зазначала, що не може виїхати за кордон через батьків. Вона не збирається кидати їх, коли їх рідне місто окупували вороги з Росії.
Відзначимо, що чимало українських арбітрів отримали призначення у закордонних чемпіонатах. Але є дуже багато таких, які змінили свисток на зброю у руках.
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