Злочинні дії окупантів

9 травня група п'яних чоловіків із георгіївськими стрічками забрали у відділок поліції футбольну тренерку та арбітриню Ірину Петрову. Начебто вона відмовилась судити матчі турніру, який організувала проросійська влада тимчасово окупованої Нової Каховки.

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На Ірину близько 16:00 напали біля її власного будинку у рідному місті. Наразі невідомо, навіщо окупанти вчинили цей злочин із викраденням 37-річної тренерки.

До війни Олена Петрова призначалась на поєдинки міжнародних жіночих змагань, а також національних серед чоловіків. Це вона поєднує з роботою тренера з футболу.

Цікаво, що раніше арбітриня УАФ була учасницею мирних мітингів на підтримку України у рідній Новій Каховці. Українці, які проживають у цьому місті, з перших днів війни виходять на вулиці, показуючи "визволителям", що їм не вдасться зробити місто російським.

Петрова з синьо-жовтим плакатом із написом "Нова Каховка – це Україна" виходила на українські акції на окупованій загарбниками території.