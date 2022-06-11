Український суддя Дмитро Кубряк не лише відомий за своїм суддівством на футбольних матчах. У мирні часи чоловік успішно поєднував це з другою роботою. Кубряк за сумісництвом працював хірургом.

Як повідомила Наталія, дружина арбітра, ще з 12 квітня її чоловік перебуває у полоні окупантів. Жінка закликала повернути його у сім'ю. Цю інформацію сповістив голова комітету арбітрів в ГС "Асоціація футболу міста Києва" Олександр Шамич.

Місце лікаря в операційній, а не в колонії! Сподіваюсь наші посилання допоможуть повернути Дмитра додому!!,

– написав колишній рефері.

Дмитро Кубряк перебуває у полоні окупантів у Маріуполі, де разом зі своїми колегами рятував поранених. Хоча до цього виконував свій медичний обов'язок у госпіталі у Дніпрі. Але поїхав у блокадне місто, де його допомога була більш потрібна. Навіть у полоні український арбітр продовжує рятувати життя українських військових.

Ще наприкінці березня Андрій Павелко на своїй сторінці у фейсбуці похвалився рішенням Дмитра Кубряка. Президент УАФ у тій публікації зауважив, що після перемоги України у війні з Росією, нейрохірург тоді під час розмови пообіцяв повернутись до суддівства.

До слова, у мирні часи Кубряк працював арбітром на поєдинках Першої ліги України.

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