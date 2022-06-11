Шамич:Місце лікаря в операційній, а не в колонії Український суддя Дмитро Кубряк не лише відомий за своїм суддівством на футбольних матчах. У мирні часи чоловік успішно поєднував це з другою роботою. Кубряк за сумісництвом працював хірургом. Читайте такожОдягнули наручники та відвели у відділок, – арбітриня Петрова про своє викрадення окупантами Як повідомила Наталія, дружина арбітра, ще з 12 квітня її чоловік перебуває у полоні окупантів. Жінка закликала повернути його у сім'ю. Цю інформацію сповістив голова комітету арбітрівв ГС "Асоціація футболу міста Києва" Олександр Шамич. Місце лікаря в операційній, а не в колонії! Сподіваюсь наші посилання допоможуть повернути Дмитра додому!!, – написав колишній рефері. Дмитро Кубряк перебуває у полоні окупантів у Маріуполі, де разом зі своїми колегами рятував поранених. Хоча до цього виконував свій медичний обов'язок у госпіталі у Дніпрі.Але поїхав у блокадне місто, де його допомога була більш потрібна. Навіть у полоні український арбітр продовжує рятувати життя українських військових. Ще наприкінці березняАндрій Павелко на своїй сторінці у фейсбуці похвалився рішенням Дмитра Кубряка. Президент УАФ у тій публікації зауважив, що після перемоги України у війні з Росією, нейрохірургтоді під час розмови пообіцяв повернутись до суддівства. До слова, умирні часи Кубряк працював арбітром на поєдинках Першої ліги України. Історія незламної арбітрині Петрової Це вже не перший випадок викрадення росіянами українських суддів. Раніше Ірину Петрову, яка довгий час перебуває під окупацією у рідній Новій Каховці, п'яні загарбники з георгіївськими стрічками викрали біля будинку, де мешкала арбітриня. Сталось це 9 травня, а причиною стала відмова судити матчі, які організував ворог. На щастя, 13 травня українку повернули з полону. До цього жахливого інциденту Петрова виходила на мітинги на тимчасово окупованій території на підтримку України. Наприкінці травня Ірина приїхала у Київ, де у Будинку футболу зустрілась із Павелком. З рук глави УАФ арбітрині вручили футболку збірної та прийняла пропозицію працювати у єдиному штабі Асоціації.