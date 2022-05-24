Павелко: Ірина – символ свободи і нескореності України
На щастя, окупанти відпустили Ірину Петрову через декілька днів після її викрадення. Тепер арбітриня перебуває у Києві, де у Будинку футболу зустрілась із президентом УАФ Андрієм Павелком.
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Глава Асоціації виклав зворушливий пост, у якому розповів про зустріч із суддею-героїнею, яка навіть під окупацією висловлювала свою проукраїнську позицію – виходила на мітинги та відмовлялась працювати під керівництвом ворога.
При зустрічі Павелко вручив Петровій символічну футболку збірної України, у якій "синьо-жовті" грали у благодійних матчах під час підготовки до плей-офф відбору чемпіонату світу-2022 проти Шотландії. Ірина отримала футболку з сьомим номером, який сформований із назв українських міст. Під цією цифрою раніше виступав легендарний Андрій Шевченко.
Ірина – символ свободи і нескореності України! Вона щиро любить футбол і прийняла мою пропозицію працювати в штаті єдиної команди УАФ. Пишаюсь тим, що в нас є такі хоробрі професіонали-патріоти! На згадку про зустріч подарував Ірині особливу футболку національної збірної, яка є символом єдності мільйонів українців та наших надійних союзників,
– написав президент УАФ.
На одному з фото видно, що арбітриня знайшла своє місто на номері – Херсон. Нова Каховка – це місто обласного підпорядкування у Херсонській області.
Жахлива історія зі щасливим фіналом
- 9 травня стало відомо про викрадення української арбітрині Ірини Петрової. Вона опинилась під окупацію у Новій Каховці, де проживають її рідні. Саме через них Ірина відмовилась виїжджати на підконтрольні Україні території.
- Петрову викрала група п'яних окупантів із георгіївськими стрічками прямо біля під'їзду арбітрині. Ірину незаконно забрали у відділок поліції. Запхали її заграти через те, що українка відмовилась працювати на матчі, який організували вороги.
- На щастя, вже 13 травня Петрову випустили з полону.
- До цього жахливого інциденту Петрова виходила на мітинги на підтримку України.
- У мирні часи Петрова призначалась на поєдинки міжнародних жіночих змагань, а також національних серед чоловіків. Суддівську роботу поєднує зі справою футбольної тренерки.
Повний текст публікації
За долю арбітрині Ірини Петрової, яку окупанти в Новій Каховці тримали у в’язниці, хвилювалась вся футбольна Україна. На щастя, після всього пережитого нею, нам вдалося успішно евакуювати Ірину і зараз вона в безпеці, у Києві.
Під час нашої зустрічі в Будинку футболу особисто висловив своє захоплення її патріотизмом і хоробрістю. З початку тимчасової окупації Херсонщини рашистами, Іра разом з багатьма мешканцями рідного міста щодня виходила на акції протесту проти окупантів і навідріз відмовилась працювати на матчі, який організували російські фашисти. За це її запроторили до в’язниці і погрожували тривалим позбавленням волі. Але не зламали!
Ірина – символ свободи і нескореності України! Вона щиро любить футбол і прийняла мою пропозицію працювати в штаті єдиної команди УАФ. Пишаюсь тим, що в нас є такі хоробрі професіонали-патріоти! На згадку про зустріч подарував Ірині особливу футболку національної збірної, яка є символом єдності мільйонів українців та наших надійних союзників.
Щиро бажаю Ірині і всім нам якнайшвидшої перемоги над рашистським злом і відродження єдиної і незалежної України!
Слава Героям! Слава Україні!