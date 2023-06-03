Танці на кістках, – Алієв засудив проведення концертів під час війни в Україні

Колишній футболіст збірної України та київського Динамо Олександр Алієв змінив футбольний м'яч на зброю у руках. Він майже одним із перших серед спортивної родини, хто став на захист країни від 24 лютого 2022 року.

Олександр Алієв став гарним прикладом для молодого футбольного покоління та приємно здивував усіх українських фанатів. Наразі Алієв служить у ЗСУ та намагається бути учасником благодійних подій, матчів.

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Алієв: Вони воюють, а в тилу водночас інші хлопці розважаються

Колишній футболіст розповів, що він думає щодо масових заходів під час війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Алієва, футбольні поєдинки повинні проводитись без глядачів, поки Україна постійно перебуває під загрозою обстрілів. Це повинно стосуватись не лише спортивних подій, а й концертів співаків та інших представників шоубізу.

Алієв розкритикував те, що в Україні відбуваються гучні концерти, поки наші герої в окопах та на фронті захищають країну від ворога.

А щодо концертів і того, що люди співають і танцюють… Я дуже багато дивлюся та читаю новини у соціальних мережах, моніторю пости військових хлопців, які сидять в окопах. Вони воюють, а в тилу водночас інші хлопці розважаються. Це як взагалі? Танці на кістках. Одні воюють, інші танцюють,

– заявив Алієв.

Відзначимо, що Алієв ще на початку повномасштабного вторгнення заявив, що буде захищати українську землю до того моменту, допоки ворог не піде з неї. Адже його діти народились в Україні, тому він не має дати слабини та захистити країну.

Хоча Олександр отримав і порцію критики. Динамівець заявив, що буде продовжувати спілкуватись російською мовою, якою говорив протягом усього життя. Ветеран київського клубу сподівається, що українці зрозуміють його позицію.

Нещодавно Алієв ще й розповів, що буде робити, коли Україна переможе у війні над Росією.