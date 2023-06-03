Александр Алиев стал хорошим примером молодого футбольного поколения и приятно удивил всех украинских фанатов. Алиев служит в ВСУ и пытается быть участником благотворительных событий, матчей.

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Алиев: Они воюют, а в тылу одновременно другие ребята развлекаются

Бывший футболист рассказал, что он думает о массовых мерах во время войны в Украине, которую развязала Россия. По мнению Алиева, футбольные поединки должны проводиться без зрителей, пока Украина постоянно находится под угрозой обстрелов. Это должно относиться не только к спортивным событиям, но и к концертам певцов и других представителей шоубиза.

Алиев подверг критике то, что в Украине проходят громкие концерты, пока наши герои в окопах и на фронте защищают страну от врага.

А что касается концертов и того, что люди поют и танцуют… Я очень много смотрю и читаю новости в социальных сетях, монитор посты военных ребят, сидящих в окопах. Они воюют, а в тылу в то же время другие ребята развлекаются. Это как вообще? Танцы на костях. Одни воюют, другие танцуют,

– заявил Алиев.

Отметим, что Алиев еще в начале полномасштабного вторжения заявил, что будет защищать украинскую землю до того момента, пока враг не уйдет из нее. Ведь его дети родились в Украине, поэтому он не должен дать слабины и защитить страну.

Хотя Александр получил и порцию критики. Динамовец заявил, что будет продолжать общаться на русском языке, по которой говорил на протяжении всей жизни. Ветеран киевского клуба надеется, что украинцы поймут его позицию.

Недавно Алиев еще рассказал, что будет делать, когда Украина победит в войне над Россией.