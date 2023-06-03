Олександр Алієв став гарним прикладом для молодого футбольного покоління та приємно здивував усіх українських фанатів. Наразі Алієв служить у ЗСУ та намагається бути учасником благодійних подій, матчів.

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Алієв: Вони воюють, а в тилу водночас інші хлопці розважаються

Колишній футболіст розповів, що він думає щодо масових заходів під час війни в Україні, яку розв'язала Росія. На думку Алієва, футбольні поєдинки повинні проводитись без глядачів, поки Україна постійно перебуває під загрозою обстрілів. Це повинно стосуватись не лише спортивних подій, а й концертів співаків та інших представників шоубізу.

Алієв розкритикував те, що в Україні відбуваються гучні концерти, поки наші герої в окопах та на фронті захищають країну від ворога.

А щодо концертів і того, що люди співають і танцюють… Я дуже багато дивлюся та читаю новини у соціальних мережах, моніторю пости військових хлопців, які сидять в окопах. Вони воюють, а в тилу водночас інші хлопці розважаються. Це як взагалі? Танці на кістках. Одні воюють, інші танцюють,

– заявив Алієв.

Відзначимо, що Алієв ще на початку повномасштабного вторгнення заявив, що буде захищати українську землю до того моменту, допоки ворог не піде з неї. Адже його діти народились в Україні, тому він не має дати слабини та захистити країну.

Хоча Олександр отримав і порцію критики. Динамівець заявив, що буде продовжувати спілкуватись російською мовою, якою говорив протягом усього життя. Ветеран київського клубу сподівається, що українці зрозуміють його позицію.

Нещодавно Алієв ще й розповів, що буде робити, коли Україна переможе у війні над Росією.