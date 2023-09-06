"Продажний пі**р": ексгравець збірної України облаяв появу Тимощука в соцмережах Зеніта – фото
Джерело:Олександр Алієв
Анатолію Тимощуку вже не звикати до грубощів у свою сторону. Та от колишній капітан збірної України вкотре облажався.
Олександр Алієв вкотре жорстко пройшовся по Анатолію Тимощуку. Зрадник України засвітився у соціальних мережах російського Зеніта.
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І нічого додати
Анатолій Тимощук уже тотально продовжує демонструвати свою байдужість до того, що відбувається на теренах його держави. Ба більше, колишній футболіст зі щирою усмішкою появився у соціальних мережах клубу із країни-агресора, а саме Зеніта, де Тимощука вважають тамтешньою легендою. Санкт-петербурзький колектив оприлюднив світлину, на якій Анатолій радісно вітається із маскотом, який одягнутий у футболку зі символікою російського колективу.Нагадаємо. Тимощук працює в структурі санкт-петербурзького клубу, обіймаючи посаду асистента головного тренера.
Фото не залишилось не поміченим. Зокрема, на появу Тимощука в меідіапросторі країни-агресора відреагував колишній гравець збірної України Олександр Алієв. Футболіст коротко і зрозуміло для всіх вирішив дати оцінку колишньому капітану "синьо-жовтих". Алієв, у свою чергу, жорстко висловився у сторону Тимощука, підкресливши його "довгоочікувану" появу на публіку.
Реакція Алієва / інстаграм футболіста
Зрадник України
- Нагадаємо, що Тимощук ще до цих пір публічно не висловив свою позицію щодо війни Росії проти України, та й, скоріше за все, і не нічого не скаже. При цьому всьому він довгий час був капітаном збірної України, який любив красуватись патріотичними пов'язками на голові.
- Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти зрадника українського народу.
- Тимощуку у свою чергу вистачило сміливості або ж нахабності, аби протестувати, тому він подавав апеляцію в УАФ.
- Також колишній гравець збірної України Артем Федецький словесно знищив Тимощука за хитрощі, котрий вирішив собі зробити румунське громадянство.