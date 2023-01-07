Указом Зеленського введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 6 січня 2023 року щодо Тимощука. Персональні санкції застосовані до колишнього футболіста терміном на 10 років.

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Тимощуку заборонений в'їзд до України. Також він позбавлений усіх державних нагород, не має права на отримання у власність земельних ділянок, блоковано всі його активи – фінанси, рухоме та нерухоме майно.

Анатолій Тимощук до цього часу працює у тренерському штабі санк-петербурзького Зеніта. Тимощук ще публічно не висловив свою позицію щодо війни Росії проти України, хоча довгий час був капітаном збірної України, який любив красуватись патріотичними пов'язками на голові.

Санкції проти Тимощука