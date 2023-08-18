Олег Лужний розкритикував талановитого українця. Колишній гравець Арсенала впевнений, що трансфер у Челсі – помилка.

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З великою сумою приходить велика відповідальність

Легенда українського футболу висловив свою думку щодо успіхів Мудрика у лондонському Челсі. Лужний зазначив, що вважає Михайла хорошим футболістом, який володіє відмінними даними, а саме: швидкість та техніка. Та от колишній гравець не може закрити очі на негаразди вінгер в Туманному Альбіоні", оскільки пов'язує це із помилковим трансфером.

Лужний дорікає Мудрику за його поспішність. Зокрема, Лужний акцентував на сумі, за яку придбали на Михайла. Легендарний гравець відкреслив, що юний українець має відповідати рівню витрачених коштів. Якщо Мудрик відчуває, що не тягне той рівень, він просто не повинен був йти та грати в АПЛ, а міг спершу спробувати свої сили в умовних Брешії чи Дженоа. Мудрик б міг себе зарекомендувати уже в топ лізі, а тоді б переїхав до АПЛ, на думку Лужного.

Мудрик чудово розумів, куди він їде грати, і мав бути готовий і психологічно, і фізично. Якщо він побачив контракт і суму, яку йому платитимуть, у нього не вибігли очі? Там такого немає, якщо ти приходиш грати в команду, ти маєш бути вже готовий приносити їй користь. Звичайно, преса тиснутиме, бо його трансфер обійшовся у величезні гроші, йому платять велику зарплату, а він нічого не показує. Зрозуміло, що його критикуватимуть,

– сказав Лужний.

Підсумував Олег все тим, що Мудрику краще було б в Арсеналі, оскільки "каноніри" йому більше підходила за стилем. Лужний зазначив, що навіть якщо Челсі запропонував найкращі фінансові умови Михайлу, то в Арсеналі йому було б легше розкритися, а згодом в клубі переглянули б контракт і дали те саме, що дали в "аристократи", або навіть ще краще. Легендарний гравець впевнений, що не має значення, хто його переконав переходити юного футболіста саме до Челсі, оскільки фінальне рішення висіло на ньому, а не на менеджерах клубів чи агентах. Це був його вибір та його відповідальність.

Виступи українця в Челсі