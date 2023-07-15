Михайло Мудрик потрапив до трійки найшвидших футболістів за підсумками тогорічної Ліги чемпіонів. Вінгер Челсі поступився тільки зірковому захиснику Баварії.

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У цьому плані таланту хоч відбавляй

Михайло Мудрик завжди відзначався феноменальною швидкістю, яку вісі неодноразово відзначали. Тільки-но українець перебрався до Англійської Прем'єр-ліги, то відразу ж показав одну зі своїх найсильніших сторін, оскільки у першому ж своєму матчі у футболці Челсі встановив рекорд за допомогою своєї надприродньої швидкості. Звичайно ж, такий показник дуже вразив тамтешніх пошановувачів футболу.

Та от похизуватися прудкістю Мудрик мав нагоду ще у Лізі чемпіонів. Українець посів друге місце у рейтингу найшвидших футболістів тогорічної ЛЧ з показником 36,6 кілометри за годину. Від переможця Михайло відстав лише на 0,5 кілометра за кодину. Першим ж став лівий захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс, який продемонстрував результат у 37, 1 кілометри за годину та забрав нагороду найшвидшого футболіста в Лізі чемпіонів.

Варто відзначити, що даний показник підкорився Мудрику ще у футболці донецького Шахтаря (у нічийному матчі з Селтіком 1:1). Тоді українець став найшвидшим гравцем за підсумками групового етапу найпрестижнішого клубного турніру.

Топ-10 найшвидших футболістів / інстаграм Ліги чемпіонів