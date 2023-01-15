Українець Михайло Мудрик нарешті перейшов в Челсі. Шахтар майже отримав бажану суму за свого таланта, яка має змогу вирости до 100 мільйонів євро.

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Від цієї суми донеччани гарантовано отримають 70%, а ще 30 мільйонів вони можуть отримати в якості бонусів. 24 канал пропонує розібратися, чого чекати від Мудрика в Челсі.

Хто такий Мудрик

На відміну від багатьох топових наших гравців Михайло дуже швидко став невід'ємною частиною Шахтаря. Ще наприкінці 2020 року вінгер здавався в оренду до Десни (а до цього – в київський Арсенал).

Навіть минулий чемпіонат, який був припинений через війну, Мудрик починав запасним гравцем і лише ближче до повномасштабного вторгнення почав випускатись в основі. Найяскравіший момент того сезону – три асисти Михайла у грі проти Руха у грудні.



Михайло Мудрик / сайт Шахтаря

Все змінила війна та масовий відтік легіонерів з Шахтаря. Відхід Соломона, Тете та Марлоса розчистив перед Мудриком шлях у основу. Ще влітку Шахтар вимагав за гравця, який жодного сезону не провів в основі, близько 40 мільйонів євро.

Втім поточний рік показав найкращі якості Михайла в усій красі. У 12 матчах чемпіонату гравець записа на свій рахунок по сім голів та асистів, а також оформив 3+2 в Лізі чемпіонів. Швидкість та дриблінг, техніка роботи з м'ячем та здатність приймати нестандартні рішення – все це зачепило топ-клуби АПЛ у Мудрику.

Як Шахтар відлякав Арсенал

Очікувано, що після такого виступу Шахтар підняв цінник на українця до небес – аж 100 мільйонів євро. Тут орієнтиром для "гірників" слугував Ентоні, якого влітку Манчестер Юнайтед придбав у Аякса майже за аналогічну суму.

Тому не було дивно, що серед претендентів могли бути лише клуби, які не бояться витрачати гроші. Такі переважно знаходяться в АПЛ, хоча інколи з'являлись у ЗМІ новини про зацікавленість у Михайлові з боку ПСЖ та Реала.

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Серед англійців одразу взявся за справу Арсенал, котрий потребував підсилення атаки заради успішної боротьби за чемпіонство. Проте "каноніри" не належать до когорти клубів, де не рахують гроші. Тому їм було дуже важко задовольнити апетити донеччан.

Клуб боявся повторити помилку 2019 року. Тоді лондонці заплатили 80 мільйонів євро за Ніколя Пепе, який феєрив у Лізі 1. Але на Туманному Альбіоні у івуарійця гра не пішла і тепер менеджменту клуба дорікають за марнотратство.

Чому Челсі

А от де гроші не дуже рахують, так це як раз Челсі. Навесні 2022 року Роман Абрамович продав клуб через санкції у Великій Британії і новим власником став відомий американський бізнесмен Тодд Боелі, який одразу почав вливати гроші у команду.

До приходу Мудрика Челсі всього за півроку витратив близько 300 мільйонів фунтів на десятьох гравців:

нападник Рахім Стерлінг (Манчестер Сіті) – 47,5 мільйона фунтів

(Манчестер Сіті) – 47,5 мільйона фунтів захисник Каліду Кулібалі (Наполі) – 33 мільйона фунтів

(Наполі) – 33 мільйона фунтів воротар Габріель Слоніна (Чікаго Файр) – 8 мільйонів фунтів

(Чікаго Файр) – 8 мільйонів фунтів півзахисник Керні Чуквуемека (Астон Вілла) – 20 мільйонів фунтів

(Астон Вілла) – 20 мільйонів фунтів захисник Марк Кукурелья (Брайтон) – 56 мільйонів фунтів

(Брайтон) – 56 мільйонів фунтів півзахисник Деніс Закарія (оренда з Ювентуса) – 2,7 мільйона фунтів

(оренда з Ювентуса) – 2,7 мільйона фунтів півзахисник Чезаре Касадей (Інтер) – 13 мільйонів фунтів

(Інтер) – 13 мільйонів фунтів захисник Веслі Фофана (Лестер) – 69,5 мільйона фунтів

(Лестер) – 69,5 мільйона фунтів нападник П'єр-Емерік Обамеянг (Барселона) – 10,3 мільйона фунтів

(Барселона) – 10,3 мільйона фунтів захисник Бенуа Бадіашиль (Монако) – 35 мільйонів фунтів

(Монако) – 35 мільйонів фунтів нападник Давід Датро Фофана (Мольде) – 8 мільйонів фунтів

(Мольде) – 8 мільйонів фунтів нападник Жоау Феліш (оренда з Атлетіко) – 9,7 мільйона фунтів

При чому мова тут зовсім не про "купив-продав", адже лондонці заробили на продажі та оренді своїх гравців минулого літа приблизно 60 мільйонів євро. Тому в даному випадку Шахтар спіймав ту саму "золоту антилопу", яка засипала його грошима.

Мотивацію Челсі зрозуміти складно, але можливо. По-перше, лондонці послаблюють свого конкурента за високі місця в АПЛ, зриваючи трансферні плани Арсеналу. Так, зараз між командами просто прірва, але вже наступного сезону обидва клуби можуть боротися за золото.

Довідка. Мудрик став дев'ятим українцем, який спробує свої сили в АПЛ. Раніше в Англії грали Євтушок, Лужний, Ребров, Шевченко, Воронін, Ярмоленко, Зінченко та Миколенко. Останні двоє продовжують грати в цій лізі.

По-друге, Михайло підкорив соцмережі та світових любителей футбольних тіктоків давно. Піарники гравця спрацювали ідеально, поширюючи відео найкращих його скілів у інтернеті. Тому навіть будучи гравцем запасу Шахтаря про нього вже чули у Європі.

Таких відео в ютубі чимало:

По-третє, Челсі потрібно була яскрава зірка в нападі. Обамеянг таким не став, а Стерлінг хоч і потягнув рівень клубу, але вже не був чимось феєричним для клубу. Про нього в Англії вже все знали і репутація у нього не завжди ідеальна. Чого тільки коштують численні симуляції…

Ну і не варто забувати про фактор України. Війна у нашій країні стала об'єктом для багатьох меценатів засвітити своє ім'я та відбілити репутацію. А враховуючи постать колишнього власника Челсі, для клубу це необхідно. Підтримувати українців вважається достойною спраою. А коли при цьому можна ще і отримати підсилення команди, ставка може вистрілити ще краще.

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Що з себе наразі представляє Челсі

Особливо зараз лондонці потребують у свіжих та харизматичних гравцях, які здатні привернути увагу до клубу. Цей сезон складається для "синіх" невдало.

У чемпіонаті команда виграла лише 8 з 19-ти поєдинків і застрягла в середині турнірної таблиці. У вересні боси клубу "рубанули з плеча" і звільнили Томаса Тухеля, який ще за рік до цього приводив команду до перемоги в Лізі чемпіонів.

Йому на заміну прийшов більш амбітний, але менш статусний спеціаліст Грем Поттер, який тренував Брайтон. Серйозної революції "чарівник" не зробив, намагаючись хіба що покращити напрацювання Тухеля.



Грем Поттер / інстаграм Челсі

Хоча останнім часом коуч перейшов на гру в три захисники, але результи це не покращило. Як наслідок, на момент відходу Тухеля Челсі був шостим, а зараз йде десятим.

Краща ситуація для Челсі в Лізі чемпіонів. Там команда втратила бали з Динамо Загреб (0:1) та Зальцбургом (1:1) ще за німця, тоді як Поттер виграв всі чотири наступні зустрічі (в тому числі двічі – у Мілана) і вийшов з першого місця. В 1/8 фіналу "сині" зіграють з Боруссією Дортмунд.

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Де гратиме Мудрик та хто його конкуренти

Михайло може зіграти на обох флангах атаки, але основною його позицією є "лівий вінгер". Лондонці грають по схемі 3-4-3, тому українець може виконувати роль як латераля, так і лівого нападника.

Перший варіант має право на життя, адже Чілвелл вилетів надовго, а літній новачок Кукурелья не сильно вражає. До того ж, Поттер бачить іспанця в центрі оборони більше. Наразу не лівому фланзу тренер змушений використовувати молодого вихованця Холла.

Втім є сумніви, що на цій позиції Мудрик зможе принести клубу максимальну користь. Латералі мають закривати всю бровку і відпрацьовувати в захисті, а Михайло цим точно не може похизуватися. В УПЛ у нього банально не було необхідності повертатися у свій майданчик через низку атакувальну спроможність суперників.



Рахім Стерлінг / instagram.com/sterling7

Головною опцією бачиться позиція лівого нападника, але там наразі грає Рахім Стерлінг. Важко повірити, що Мудрик може найближчім часом виграти конкуренцію у такого гравця.

Стерлінг має приблизно ті самі сильні сторони, що і українець, але його досвід в АПЛ та у збірній Англії робить його більш цікавим варіантом. Рахім може зіграти і в центрі нападу, але там добре себе проявляє Хаверц і саме на цю позицію був орендований Феліш. Та і Обамеянг поки нікуди не пішов.

Цікавий факт. Михайло Мудрик став п'ятим найдорожчим трансфером в історії Челсі. Більше 70-ти мільйонів "сині" віддавали за Кепу Аррісабалагу, Веслі Фофана та Кая Хаверца (по 80 мільйонів), а також за Ромелу Лукаку (113 мільйонів).

Мудрик або Стерлінг могли б перейти на правий фланг нападуі цьому не варто дивуватися. Пулішич та Зієш дуже травматичні, а Маунт там виходить скоріше через те, що після переходу на схему з трьома захисниками йому нема місця в центрі поля. Тому скоріше варто розраховувати, що Мудрик буде чергуватися зі Стерлінгом ліворуч або ж звикати до ролі латераля.

А якщо Мудрик провалиться?

Челсі – дуже специфічний клуб, там могли провалитися і куди більш відомі особистості. Достатньо згадати Андрія Шевченка, який виграв усе з Міланом, але в АПЛ не прижився.

Проте у лондонців дуже добре налаштований орендний бізнес, тому клуб спроможний підшукати для своїх футболістів найкращі варіанти як в АПЛ, так і в інших топ-лігах.

Наприклад, найдорожчий трансфер в історії Челсі Ромелу Лукаку пішов в оренду в Інтер і досі належить "синім". Так само зараз працевлаштовані Маркос Алонсо і Андреас Крістенсен (Барселона), а також Росс Барклі (Ніцца). Раніше Челсі віддавав в оренду і Тімо Вернера.

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Тому у Михайла є всі шанси проявити себе якщо не в Челсі, то в інших командах топ-ліги. Та і такі шанси випадають раз на все життя. У свої 22 роки Мудрик має ледь не найкращі шанси, щоб голосно заявити про себе на найвищому рівні.