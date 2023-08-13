Челсі – Ліверпуль 1:1

Голи: Дісасі, 37 – Салах, 18.

В Англії стартував новий сезон місцевої Прем'єр-ліги. Перший тур одразу подарував фанатам гарячу битві між Челсі та Ліверпулем, пише 24 канал.

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Обидва клуби провалили минулий сезон і зробили чимало змін влітку. Челсі оновив напад та захист і при цьому продав близько десяти футболістів на більше ніж 200 мільйонів євро.

Ліверпуль же повністю змінив півзахист, підписавши Макаллістера та Собослаї. Обидва вийшли на "Стемфорд Брідж" з перших хвилин. У Челсі ж із новачків місце у старті дісталось Санчесу, Дісасі та Джексон, тоді як Мудрика тренер залишив у запасі.

Забили чотири, зарахували два

Перший тайм вийшов насиченим і пройшов на зустрічних курсах. Відкрити рахунок зміг Ліверпуль, Салах прихованим пасом вивів Діаса сам-на-сам із воротарем і колумбієць переграв Санчеса.

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Трохи згодом Салах начебто сам подвоїв рахунок, але суддя після консультації із VAR скасував м'яч. Єгиптянин заліз в офсайд. Кінець тайму був за Челсі, своїм дебютним голом відзначився Дісасі.

Француз був першим на м'ячі після скидки Чілвелла під час розіграшу кутового. А за дві хвилини рефері вже був змушений анулювати гол Челсі. Той-таки Чілвелл опинився поза грою.

Шанс Мудрика

Після перерви лондонці володіли ігровою ініціативою, але моменти Ліверпуля були гострішими. Мудрик з'явився на полі за 9 хвилин до кінця основного часу і міг вирвати для Челсі перемогу.

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Джексон вивів українця сам-на-сам, але Мудрик не зміг переграти Аліссона. Таким чином, команди розписали нічию у шостому очному матчі поспіль.

ВІдеоогляд матчу Челсі – Ліверпуль