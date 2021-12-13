В окулярах та з квітами: Ломаченко повернувся в Україну після бою з Коммі – відео зустрічі

Українець Василь Ломаченко не став затримуватись у США після перемоги над Річардом Коммі у бою за звання Інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO, який пройшов уранці за київським часом у неділю, 13 грудня. Вже наступної доби боксер прилетів на батьківщину.

Ломаченко в ніч із суботи на неділю в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден" побив Коммі одноголосним рішенням суддів і став новим володарем поясу WBO Inter-Continental у легкій вазі.

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На спільній сторінці Ломаченка та Усіка в Instagram вже з'явилося відео, як 33-річного спортсмена з Білгорода-Дністровського зустріли на батьківщині. Боксер разом із батьком пройшов через VIP-термінал, де його тепло зустріли працівники митниці та прикордонного загону та подарували два букети червоних троянд.

Ломаченко міг нокаутувати Коммі

Міг Ломаченко нокаутувати боксера з Гани. Але не став цього робити. Після поєдинку українець прокоментував цей епізод. Василь заявив, що йому стало шкода свого суперника, тому він апелював до команди Коммі, щоб ті зупинили бій. Але вони не стали цього робити. Українцю стало шкода Річарда.

Український боксер домінував на ринзі, що вилилось для нього у перевагу у суддівських записках.

Перемогу Ломаченка прокоментував абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос. Австралієць включив українця у список своїх потенційних суперників.

Президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Франциско Варкарсель натякнув, на це протистояння Ломаченка та Камбососа.