Офіційно підписали контракт про реванш: онлайн-трансляція пресконференції Усика та Джошуа
21 червня 2022 , 17:15Читать новость на русском
У неділю, 19 червня, офіційно оголосили про підписання контракту реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Боксери поспілкуються із журналістами на пресконференції.
Перші коментарі після підписання угоди
Епопея про реванш нарешті закінчилась. 20 серпня відбудеться друга зустріч Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Цього разу бій прийме Джедда, що у Саудівській Аравії, пише 24 канал.
До теми Дату бою-реваншу Олександра Усика та Ентоні Джошуа офіційно затвердили
Після офіційного підписання контракту поєдинку бійця візьмуть участь у пресконференції. Боксери прокоментують майбутній двобій. За спілкуванням із журналістами можна стежити не виходячи із сайту 24 каналу.
На кону бою стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF.Важливо! Пресконференція боксерів розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Пресконференція Усика та Джошуа: онлайн-трансляція
Реванш міг відбутись раніше
- У першому поєдинку Олександр Усик ат Ентоні Джошуа пройшли увесь шлях – 2 раундів. за одноголосним рішенням суддів перемогу віддали українцю.
- Британець активував опцію реваншу.
- Джошуа хотів провести бій знову на очах рідних уболівальників у Лондоні.
- Реванш між Усиком та Джошуа міг відбутись дещо раніше – 23 липня. Однак двобій був перенесений на серпень. Ентоні це все лише на користь. У суперника Олександра буде більше часу, щоб потренуватись під керівництвом нового тренера. Організатори поєдинку тепер мають теж більше часу на розкрутку зустрічі.
- У травня промоутер Джошуа несподівано заговорив про поразку свого підопічного. Едді Хірн запевнив, що фіаско у бою проти Усика не буде катастрофою.