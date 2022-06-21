Офіційно підписали контракт про реванш: онлайн-трансляція пресконференції Усика та Джошуа

У неділю, 19 червня, офіційно оголосили про підписання контракту реваншу між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Боксери поспілкуються із журналістами на пресконференції.

Перші коментарі після підписання угоди

Епопея про реванш нарешті закінчилась. 20 серпня відбудеться друга зустріч Олександра Усика та Ентоні Джошуа. Цього разу бій прийме Джедда, що у Саудівській Аравії, пише 24 канал.

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Після офіційного підписання контракту поєдинку бійця візьмуть участь у пресконференції. Боксери прокоментують майбутній двобій. За спілкуванням із журналістами можна стежити не виходячи із сайту 24 каналу.

На кону бою стоятимуть три чемпіонські пояси – WBA, WBO та IBF.

Пресконференція боксерів розпочнеться о 17:30 за київським часом.

Пресконференція Усика та Джошуа: онлайн-трансляція

Реванш міг відбутись раніше