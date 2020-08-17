Група телеканалів "1+1" веде переговори з київським "Динамо" щодо продовження трансляції матчів команди на каналах групи.

Група "1+1 медіа", яка належить Ігорю Коломойському, продовжує перемовини з "Динамо" щодо умов показу домашніх поєдинків киян в наступному сезоні. Як відомо, нещодавно журналіст Ігор Бурбас повідомив, що столичний клуб змінить телетранслятора. Серед кандидатів – два телеканали: "НТН" та "Спорт 1".

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Віцепрезидент "Динамо" Олексій Семененко зазначив, що коли клуб прийме рішення, то повідомить про це на своєму сайті. Лише після цього, на його думку, будуть доречні коментарі.

"Група "1+1 медіа" досі перебуває в переговорному процесі з частиною українських футбольних клубів – зокрема, з ФК "Динамо". Деталі існуючої угоди є комерційною інформацією. Медіагрупа протягом 10 років висвітлювала спортивні події і розглядає можливість розміщення такого контенту і на майбутнє", – цитує відповідь 1+1 "Детектор Медіа".

Раніше журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомляв, що "Динамо" припинить співпрацю з групою телеканалів "1+1" і вже веде переговори про трансляцію матчів команди на каналі НТН, який входить до групи каналів "Інтера".

Хто раніше транслював "Динамо"

У минулому сезоні матчі "Динамо" транслювалися на каналі "2+2". Матчі інших клубів з групи "плюсів" переважно показував канал "УНІАН".