Ефектний гол Роналду
Роналду вдалося відзначитися голом на 13 хвилині поєдинку Янг Бойз – Манчестер Юнайтед.
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"Червоні дияволи" перехопили м'яч на своїй половині поля, після чого в середньому темпі підібралися до штрафного суперника.
Несподівано для всіх Бруну Фернандеш вирішив виконати простріл у штрафний майданчик. Португальцю довелося викрутити стопу, щоб віддати точно на Роналду.
Кріштіану прекрасно відчув задум партнера по команді і вдало відкрився у штрафному, відклеївшись від суперника. Далі гол був питанням тільки техніки, яка Роналду майже ніколи не підводить.
Відео першого голу Роналду у Лізі чемпіонів після повернення у МЮ
Другий гол Роналду
- Для Роналду це перший гол за Манчестер Юнайтед у Лізі чемпіонів після повернення. Кріштіану вже забивав за "червоних дияволів" у цьому сезоні.
- Португалець відзначився голом у першій грі після повернення. Роналду засмутив Ньюкасл у рамках АПЛ.