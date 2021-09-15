Красивий вчинок Роналду

Під час розминки перед початком матчу Ліги чемпіонів Роналду відпрацьовував удари по воротах. Після одного з пострілів м'яч влучив у голову дівчині, яка стежила за порядком на трибунах.

До теми Роналду відправив у нокаут дівчину-стюарда перед матчем у Лізі чемпіонів: фото

Удар був настільки сильним, що дівчина одразу ж впала на підлогу. Кріштіану відразу підбіг вибачитись перед постраждалою. Португалець на цьому не зупинився.

Роналду влучив у голову дівчині-стюарду: відео

Після зустрічі, у якій Манчестер Юнайтед втратив перемогу на виїзді, Роналду підійшов до дівчини та подарував свою футболку. Її обличчя "світилось" від щастя, вона одразу приміряла презент португальця та зробила декілька світлин.



Подарунок Роналду / Фото Getty Images

Вибачення від Роналду: відео