Українки феєрять на Вімблдоні, матч Україна – Швеція без глядачів: новини спорту 24 червня
Джерело:24 канал
У четвер, 24 червня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте на Спорт24.
Цуренко та інші українки вийшли в основну сітку Вімблдону
Українська тенісистка Леся Цуренко зуміла кваліфікуватися в основну сітку Вімблдону-2021. Українка в фінальному матчі кваліфікації трав'яного Шолома в трьох сетах обіграла китаянку Ван Яфань.
До слова Сенсація чи безславний виліт: які шанси в України перемогти Швецію на шляху до 1/4 фіналу Євро
Тенісистки провели на корті майже два з половиною години. Леся записала в свій актив вісім брейків, помилившись на подачі три рази.
Крім Цуренко в основній сітці Вімблдону зіграють ще три українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова. Зазначимо, що Ангеліна Калініна також вийшла у фінал кваліфікації трав'яного турніру серії Великого Шолома.
Україна та Швеція можуть зіграти за порожніх трибун
Збірні Швеції та України вже у вівторок, 29 червня, зустрінуться в 1/8 фіналу Євро-2020. Команди проведуть матч у Глазго (Шотландія). На жаль, гра може відбутися практично за порожніх трибун.
Окрім наявності візи, для громадян України та Швеції діють однакові карантинні правила в'їзду у Шотландію. Зважаючи на те, що гра відбудеться вже 29 червня – їх неймовірно виконати.
Що потрібно для в'їзду у Глазго
- наявність негативного результату ПЛР тесту, зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону;
- самоізолюватися до 10 днів;
- заповнити онлайн форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції і номерів бронювання тестів на COVID-19 перед приїздом до Великої Британії;
- зробити платні тести на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю у Велику Британію (170 фунтів стерлінгів).
Ломаченко прибув у Лас-Вегас на бій з Накатані
Колишній чемпіон світу в трьох дивізіонах Василь Ломаченко (14-2, 10 КО) приїхав у Лас-Вегас, де пройде його поєдинок з японським боксером Масайоші Накатані (19-1, 13 КО).
Бій між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити поєдинок на власні очі.
Роналду повторив світовий рекорд по голам за збірну
Легенда збірної Португалії і світового футболу Кріштіану Роналду повторив рекорд іранця Алі Даеї за кількістю голів за національну збірну.
Кріштіану Роналду відзначився дублем у воротах національної команди Франції (2:2) в рамках Євро-2020. В його активі тепер 109 м'ячів за національну збірну Португалії.
- Жодному футболісту у світі не вдавалось забити більше за національну команду і Кріштіану стоїть на порозі абсолютного рекорду.
- У розіграші Євро-2020 Роналду вже встиг здійснити 5 результативних ударів.