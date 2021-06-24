Бій пройде в ніч з 26 на 27 червня в готельному комплексі Virgin Hotels.

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Бій між Василем Ломаченком та Масайоші Накатані відбудеться з глядачами. Близько 4 тисяч людей зможуть побачити поєдинок на власні очі.

Ломаченко – Накатані: що відомо про бій