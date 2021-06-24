Ван Яфань – Леся Цуренко 1:2 (7:5, 2:6, 2:6)
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Тенісистки провели на корті майже два з половиною години. Леся записала в свій актив вісім брейків, помилившись на подачі три рази.
Яфань тричі подала навиліт, допустила чотири "подвійних" і реалізувала п'ять брейк-поінтів з десяти. Це була третя особиста зустріч спортсменок – рахунок 3:0 на користь українки.
Крім Цуренко в основній сітці Вімблдону зіграють ще три українки – Еліна Світоліна, Марта Костюк і Катерина Козлова. Зазначимо, що Ангеліна Калініна також вийшла у фінал кваліфікації трав'яного турніру серії Великого Шолома.
- Цуренко вдесяте поспіль зіграє на Вімблдоні. Вона лише одного разу не виходила в основну сітку трав'яного турніру – в 2010-му українка програла у першому раунді кваліфікації.
- Вімблдон-2021 – перший Грендслем для Цуренко за півтора року. Востаннє вона грала на турнірах серії Великого Шолому в 2020-му – Australian Open (виліт у першому раунді).
- Найкращий результат Цуренко на Вімблдоні – 1/16 фіналу (2017 рік).