Окрім наявності візи, для громадян України та Швеції діють однакові карантинні правила в'їзду у Шотландію. Зважаючи на те, що гра відбудеться вже 29 червня – їх неймовірно виконати.

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Що потрібно для в'їзду у Глазго

наявність негативного результату ПЛР тесту, зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону;

самоізолюватися до 10 днів;

заповнити онлайн форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції і номерів бронювання тестів на COVID-19 перед приїздом до Великої Британії;

зробити платні тести на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю у Велику Британію (170 фунтів стерлінгів).

Таким чином, українці та шведи фізично не встигають виконати карантинні умови через вимогу ізолюватися на 10 днів.

За винятком місцевих фанів, Україна та Швеція можуть розраховувати на підтримку фанатів, які подорожують з країн так званої "зеленої зони". Для них немає вимоги 10-денної самоізоляції.

Перелік країн "зеленої зони"

Австралія

Бруней

Фолклендські Острови

Фарерські острови

Гібралтар

Ісландія

Ізраїль

Нова Зеландія

Сінгапур

Південна Джорджія

Південні Сандвічеві острови

Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья.

Матч 1/8 фіналу Євро-2020 відбудеться 29 червня. Початок гри о 22:00. В 1/4 фіналу Україна або Швеція зіграють з переможцем пари Англія – Німеччина.