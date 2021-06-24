Окрім наявності візи, для громадян України та Швеції діють однакові карантинні правила в'їзду у Шотландію. Зважаючи на те, що гра відбудеться вже 29 червня – їх неймовірно виконати.

Це цікаво Швеція "вийшла" Україну в плей-офф: мережа вибухнула мемами про Євро-2020

Що потрібно для в'їзду у Глазго

  • наявність негативного результату ПЛР тесту, зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону;
  • самоізолюватися до 10 днів;
  • заповнити онлайн форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції і номерів бронювання тестів на COVID-19 перед приїздом до Великої Британії;
  • зробити платні тести на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю у Велику Британію (170 фунтів стерлінгів).

За винятком місцевих фанів, Україна та Швеція можуть розраховувати на підтримку фанатів, які подорожують з країн так званої "зеленої зони". Для них немає вимоги 10-денної самоізоляції.

Перелік країн "зеленої зони"

  • Австралія
  • Бруней
  • Фолклендські Острови
  • Фарерські острови
  • Гібралтар
  • Ісландія
  • Ізраїль
  • Нова Зеландія
  • Сінгапур
  • Південна Джорджія
  • Південні Сандвічеві острови
  • Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья.