Окрім наявності візи, для громадян України та Швеції діють однакові карантинні правила в'їзду у Шотландію. Зважаючи на те, що гра відбудеться вже 29 червня – їх неймовірно виконати.
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Що потрібно для в'їзду у Глазго
- наявність негативного результату ПЛР тесту, зробленого не більш як за 72 години до перетину кордону;
- самоізолюватися до 10 днів;
- заповнити онлайн форми контактних даних, відомостей про місце самоізоляції і номерів бронювання тестів на COVID-19 перед приїздом до Великої Британії;
- зробити платні тести на COVID-19 на 2 та 8 день самоізоляції по прибуттю у Велику Британію (170 фунтів стерлінгів).
За винятком місцевих фанів, Україна та Швеція можуть розраховувати на підтримку фанатів, які подорожують з країн так званої "зеленої зони". Для них немає вимоги 10-денної самоізоляції.
Перелік країн "зеленої зони"
- Австралія
- Бруней
- Фолклендські Острови
- Фарерські острови
- Гібралтар
- Ісландія
- Ізраїль
- Нова Зеландія
- Сінгапур
- Південна Джорджія
- Південні Сандвічеві острови
- Острови Святої Єлени, Вознесіння і Тристан-да-Кунья.