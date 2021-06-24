Кріштіану Роналду відзначився дублем у воротах національної команди Франції (2:2) в рамках Євро-2020. В його активі тепер 109 м'ячів за національну збірну Португалії.
Дивіться також Три пенальті та дублі Бензема і Роналду: Португалія та Франція розійшлися миром – відео
Жодному футболісту у світі не вдавалось забити більше за національну команду і Кріштіану стоїть на порозі абсолютного рекорду.
У розіграші Євро-2020 Роналду вже встиг здійснити 5 результативних ударів.
Що ще відомо про рекорди Роналду
- Роналду – рекордсмен за кількістю забитих м'ячів на чемпіонатах Європи з футболу, в його активі 14 голів. У матчі проти Угорщини він побив рекорд нападника збірної Франції Мішеля Платіні, у якого дев'ять забитих м'ячів.
- У Роналду є шанс збільшити свій бомбардирський рекорд в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Португалія, яка фінішувала третьою в квартеті F, 27 червня в Севільї зіграє проти першої команди групи В, збірної Бельгії.