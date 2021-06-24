Кріштіану Роналду відзначився дублем у воротах національної команди Франції (2:2) в рамках Євро-2020. В його активі тепер 109 м'ячів за національну збірну Португалії.

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Жодному футболісту у світі не вдавалось забити більше за національну команду і Кріштіану стоїть на порозі абсолютного рекорду.

У розіграші Євро-2020 Роналду вже встиг здійснити 5 результативних ударів.

Що ще відомо про рекорди Роналду