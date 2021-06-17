Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2020

Андрій Ярмоленко став автором першого гола збірної України на Євро-2020. Вінгер забив красивий гол з-за меж штрафного, який претендує називатись найкращим у першому турі.

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На 75-й хвилині лідер "синьо-жовтих" забив гол в улюбленому для себе стилі. Півзахисник змістився ближче до центру штрафного та обвідним ударом поцілив прямо у дев'ятку воріт Нідерландів. Голкіпер суперника не мав шансів парирувати цей удар.

Конкуренти Ярмоленка

Штефан Лайнер (Австрія)

Патрік Шик (Чехія)

Кріштіану Роналду (Португалія)

Збірна України матч відбору на ЧС-2022 зіграє у Львові, товариський – в Одесі

Виконавчий комітет Української асоціації футболу визначив місце проведення домашніх матчів національної збірної України.

Поєдинок відбірного турніру ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня 2021 року у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Товариський матч національних збірних Україна – Болгарія 11 листопада 2021 року пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Усик проведе два бої з Джошуа

Перемовини щодо поєдинку між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) та чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) тривають.

За словами промоутера Едді Хірна, в разі перемоги українця боксери проведуть реванш. Це рідкісна практика в світовому боксі для обов'язкових захистів титулу.

Також, в разі поразки Усика, українці дозволять Едді Хірну провести ще один його бій в Британії. Це пов'язано з тим, що популярність Олександра на королівських островах зростає, а після бою з Ентоні вона злетить.

Світоліна сенсаційно вилетіла від росіянки в 1/8 фіналу у Берліні

Еліна Світоліна 16 червня провела матч 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Берліні. Українська тенісистка програла росіянці Катерині Александровій.

Тенісистки провели на корті 1 годину 31 хвилину. У двох сетах українська тенісистка не змогла вийти у чвертьфінал турніру.