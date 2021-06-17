Гол Ярмоленка претендує на звання найкращого у першому турі Євро-2020
Андрій Ярмоленко став автором першого гола збірної України на Євро-2020. Вінгер забив красивий гол з-за меж штрафного, який претендує називатись найкращим у першому турі.
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На 75-й хвилині лідер "синьо-жовтих" забив гол в улюбленому для себе стилі. Півзахисник змістився ближче до центру штрафного та обвідним ударом поцілив прямо у дев'ятку воріт Нідерландів. Голкіпер суперника не мав шансів парирувати цей удар.
Конкуренти Ярмоленка
- Штефан Лайнер (Австрія)
- Патрік Шик (Чехія)
- Кріштіану Роналду (Португалія)
Збірна України матч відбору на ЧС-2022 зіграє у Львові, товариський – в Одесі
Виконавчий комітет Української асоціації футболу визначив місце проведення домашніх матчів національної збірної України.
Поєдинок відбірного турніру ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня 2021 року у Львові на стадіоні "Арена Львів".
Товариський матч національних збірних Україна – Болгарія 11 листопада 2021 року пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець".
Усик проведе два бої з Джошуа
Перемовини щодо поєдинку між українцем Олександром Усиком (18-0, 13 КО) та чемпіоном світу у важкій вазі за версіями WBA, WBO та IBF Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) тривають.
За словами промоутера Едді Хірна, в разі перемоги українця боксери проведуть реванш. Це рідкісна практика в світовому боксі для обов'язкових захистів титулу.
Також, в разі поразки Усика, українці дозволять Едді Хірну провести ще один його бій в Британії. Це пов'язано з тим, що популярність Олександра на королівських островах зростає, а після бою з Ентоні вона злетить.
Світоліна сенсаційно вилетіла від росіянки в 1/8 фіналу у Берліні
Еліна Світоліна 16 червня провела матч 1/8 фіналу турніру WTA 500 в Берліні. Українська тенісистка програла росіянці Катерині Александровій.
Тенісистки провели на корті 1 годину 31 хвилину. У двох сетах українська тенісистка не змогла вийти у чвертьфінал турніру.
- Перед Вімблдоном Світоліна заявлена ще на турнір в Істборні. Це був 5 матч тенісисток, українка програла вперше.
- Александрова в 1/4 фіналу змагатиметься проти Белінди Бенчіч зі Швейцарії (№12 WTA) або Петри Мартич з Хорватії (№25 WTA).