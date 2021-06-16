Поєдинок відбірного турніру ЧС-2022 Україна – Боснія і Герцеговина відбудеться 12 жовтня 2021 року у Львові на стадіоні "Арена Львів".

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Товариський матч національних збірних Україна – Болгарія 11 листопада 2021 року пройде в Одесі на стадіоні "Чорноморець".

Раніше місцем проведення відбірного матчу ЧС-2022 Україна – Франція 4 вересня 2021 року був визначений київський НСК "Олімпійський".

Календар збірної України у відборі на ЧС-2022



Календар збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу