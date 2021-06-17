Гол Ярмоленко претендует на звание лучшего в первом туре Евро-2020
Андрей Ярмоленко стал автором первого гола сборной Украины на Евро-2020. Вингер забил красивый гол из-за пределов штрафной, который претендует называться лучшим в первом туре.
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На 75-й минуте лидер "сине-желтых" забил гол в любимом для себя стиле. Полузащитник сместился ближе к центру штрафной и обводным ударом попал прямо в девятку ворот Нидерландов. У голкипера соперника не было шансов парировать этот удар.
Конкуренты Ярмоленко
- Штефан Лайнер (Австрия)
- Патрик Шик (Чехия)
- Криштиану Роналду (Португалия)
Сборная Украины матч отбора на ЧМ-2022 сыграет во Львове, товарищеский – в Одессе
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола определил место проведения домашних матчей национальной сборной Украины.
Поединок отборочного турнира ЧМ-2022 Украина – Босния и Герцеговина состоится 12 октября 2021 года во Львове на стадионе "Арена Львов".
Товарищеский матч национальных сборных Украина – Болгария 11 ноября 2021 года пройдет в Одессе на стадионе "Черноморец".
Усик проведет два боя с Джошуа
Переговоры о поединке между украинцем Александром Усиком (18-0, 13 КО) и чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) продолжаются.
По словам промоутера Эдди Хирна, в случае победы украинца боксеры проведут реванш. Это редкая практика в мировом боксе для обязательных защит титула.
Также, в случае поражения Усика, украинцы позволят Эдди Хирну провести еще один его бой в Британии. Это связано с тем, что популярность Александра на королевских островах растет, а после боя с Энтони она взлетит.
Свитолина сенсационно вылетела от россиянки в 1/8 финала в Берлине
Элина Свитолина 16 июня провела матч 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине. Украинская теннисистка проиграла россиянке Екатерине Александровой.
Теннисистки провели на корте 1 час 31 минуту. В двух сетах украинская теннисистка не смогла выйти в четвертьфинал турнира.
- Перед Уимблдоном Свитолина заявлена еще на турнир в Истборне. Это был 5 матч теннисисток, украинка проиграла впервые.
- Александрова в 1/4 финала сразится против Белинды Бенчич из Швейцарии (№12 WTA) или Петры Мартич из Хорватии (№25 WTA).