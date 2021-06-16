Гармата Ярмоленка може стати найкращою на Євро-2020

Збірна України зробила дивовижний камбек у стартовому матчі Євро-2020 проти Нідерландів. Капітан Андрій Ярмоленко повів команду вперед.

До теми Вест Хем у захваті від голу Ярмоленка у ворота Нідерландів на Євро-2020: відео

На 75-й хвилині лідер "синьо-жовтих" забив гол в улюбленому для себе стилі. Півзахисник змістився ближче до центру штрафного та обвідним ударом поцілив прямо у дев'ятку воріт Нідерландів. Голкіпер суперника не мав шансів парирувати цей удар.

УЄФА оголосила список футболістів, які претендують на звання автора найкращого гола за підсумками матчів 1-го туру групового раунду чемпіонату Європи-2020. Серед четвірки кандидатів опинився український легіонер Вест Хема. Завдяки цьому результативному пострілу Ярмоленко зрівнявся за результативністю у "синьо-жовтій" футболці із нинішнім наставником збірної України Андрієм Шевченком.

Конкуренти Ярмоленка

Штефан Лайнер (Австрія)

Патрік Шик (Чехія)

Кріштіану Роналду (Португалія)

Найбільш серйозним конкурентом українського футболіста буде форвард збірної Чехії Патрік Шик. Нападник побачив, що голкіпер суперників вийшов далеко із воріт та наважився на удар із центра поля. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у володіння Словаччини.

Відео голу Ярмоленка у ворота Нідерландів