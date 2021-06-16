Катерина Александрова (Росія) – Еліна Світоліна (Україна) 2:0 (6:4, 7:5)

Тенісистки провели на корті 1 годину 31 хвилину. У двох сетах українська тенісистка не змогла вийти у чвертьфінал турніру.

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Протягом перших шести геймів на тенісному корті були гойдалки. Обидві спортсменки впевнено грали на подачі одна в одної – 3:3. Ключовим став сьомий гейм, коли Александрова вийшла вперед у рахунку – 4:3. Це була перша подача, яку Еліна програла у цій зустрічі. Після цього Світоліна змогла впритул наблизитись у рахунку 5:4. Однак вирішальний десятий гейм залишився за росіянкою – 6:4.

Друга партія розпочалась за схожим характером. Знову перший гейм був за українкою. Еліна доволі переконливо повела у рахунку 2:5. Та була за крок від партії на свою користь. Але, як часто буває у матчах першої ракетки України, Свтоліна втратила перевагу у рахунку. Представниця Росії залишила за собою тривалий дев'ятий гейм, який став найдовшим у зустрічі. Українка мала сім сетболів на подачі, але реалізувати їх не змогла. Еліна ж двічі програла власну подачу – 7:5.