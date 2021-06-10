Погроза Росії за форму збірної, українець в 1/4 фіналу Ролан Гаррос: топ-новини спорту 9 червня

У Росії досі не можуть заспокоїтися через нову форму збірну України, а на юніорському Ролан Гаррос-2021 у чвертьфінал пробився українець. Огляд головних новин за 9 червня у дайджесті Спорт 24.
Нова погроза Росії за форму збірної України
Нова форма збірної України ніяк не дає спокою росіянам. Там заявляють, що Україну чекають проблеми, якщо команда зіграє у новій формі у Санкт-Петербурзі.
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- І справді існує ймовірність, що Україні доведеться їхати на матч Євро-2020 у Росію. Це станеться, якщо Україна посяде третє місце у своїй групі, а в 1/8 фіналу переможе найкращу команду з групи F (Франція, Португалія, Німеччина, Угорщина). Тоді матч 1/4 фіналу за участі України відбудеться у Санкт-Петербурзі.
Російський адвокат Андрій Князєв, директор колегії адвокатів "Князєв і партнери", розповів, що загрожує збірній України, якщо вона зіграє у новій формі у Росії.
"Це не працює у їхній країні, а ось якщо Україна буде грати в Росії в такій формі, то прецедент можливий. Якщо таке відбудеться, то, в теорії, це може порушити закон. Наша сторона може закликати заборонити грати у такій формі.
Але до юридичних справ не дійде, ніхто не буде вимагати того, щоб збірна України була дискваліфікована і так далі. Максимум що може бути – попередження про можливі наслідки. Якщо так судити, то понад половина українців так чи інакше проти Росії, але ми ж в їх адресу кримінальних справ не порушуємо", – заявив адвокат.
- Зауважимо, що на формі "синьо-жовтих" зображені контури карти України з окупованим Росією Кримом. Також на формі гасла – "Слава Україні" та "Героям Слава".
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Українець у чвертьфіналі Ролан Гаррос
Український тенісист В'ячеслав Бєлінський у третьому колі юніорського турніру Ролан Гаррос переміг поляка Макса Касніковскі.
В'ячеслав Бєлінський – Макс Касніковскі 2:1 (2:6; 6:3; 6:1)
Матч тривав 1 годину та 30 хвилин. Українець реалізував 7 брейк-пойнтів та програв 5 геймів на своїй подачі.
Бєлінський вийшов в 1/4 фіналу. Українець зіграє з п'ятою ракеткою турніру Джованні Мпеші Перрікар з Франції.
Анонс бою Усик – Джошуа
Абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик практично дочекався шансу стати чемпіоном у важкій вазі. Непереможний українець близький до поєдинку проти чемпіона WBA, WBO, IBF Ентоні Джошуа.
Олександр Красюк, промоутер Усика, розповів про ситуацію у переговорах по бою з чемпіоном WBA, WBO і IBF Джошуа.
Він заявив, що місце та дата поєдинку досі не визначенні. Втім, бій анонсують вже найближчим часом.
Ми з нетерпінням чекаємо підписання паперів. Питання про місце і дату досі обговорюються. Ми приступаємо до укладення деталей і рухаємося до офіційного анонсу поєдинку,
– сказав Красюк.
- Усик та Джошуа зможуть провести бій завдяки тому, що в Ентоні зірвався поєдинок проти чемпіона за версією WBC Тайсона Ф'юрі.
- Останнього суд зобов'язав зустрітися з Деонтеєм Уайлдером. Їх бій офіційно відбудеться 24 липня.
- Водночас WBO офіційно санкціонувала поєдинок Усика та Джошуа. Їх бій може відбутися у вересні на стадіоні Тоттенхема. Команди обіцяють анонсувати поєдинок найближчими днями.