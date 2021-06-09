6 червня була представлена форма збірної України на Євро-2020. Спереду на ній зображений контур України, включно з окупованим Росією Кримом, а на спині напис "Слава Україні!" та "Героям слава!". Це одразу викликало шквал емоції в росіян, які почали вимагати в УЄФА заборонити цю форму. 7 червня в УЄФА заявили, що форма збірної України офіційно погодження для участі в Євро-2020. Та 8 червня Російський футбольний союз таки вирішив направити скаргу в УЄФА на форму збірної України через "політичну провокацію".

Детальніше Нова форма збірної України з картою Криму та скандальна реакція росіян: все, що відомо

Окрім того, в Росії заявили, що за носіння форми збірної України на їх території можна отримати тюремний термін – до п'яти років ув'язнення.

Але може статися так, що збірній України доведеться зіграти у Санкт-Петербурзі матч Євро-2020. Це станеться у тому випадку, якщо наша команда вийде з групи в третього місця, а в 1/8 фіналу вийде на переможця групи F. У випадку перемоги в цьому матчі, на чвертьфінал 2 липня "синьо-жовтим" доведеться їхати до Росії. І виходити на матч у футболках, які в Росії під забороною.

"Якщо Україна буде грати в Росії в такій формі, то прецедент можливий. Якщо таке відбудеться, то, в теорії, це може порушити закон. Наша сторона може закликати заборонити грати в такій формі. Але до юридичних справ не дійде, ніхто не буде вимагати того, щоб збірна України була дискваліфікована і так далі. Максимум що може бути – попередження про можливі наслідки", – розповів адвокат Андрій Князєв.

Навряд чи Росія вдасться до того, щоб застосовувати до українських футболістів хоч якісь методи впливу. А от що дійсно може зробити РФС – знятися збірну Росії з Євро-2020 в знак протесту проти форми збірної України. Favbet пропонує коефіцієнт 20 для тих, хто вірить, що росіяни на таке підуть.

Та варто відзначити, що Україна може дійти до фіналу і жодного разу не зіграти в Росії. Навіть якщо вийде з групи з третього місця. Адже з переможцем групи F зіграє одна з трьох збірних, які посядуть треті місця, в групі A, B чи С. Україна в групі C. Третя команда з цього квартету в 1/8 фіналу також може зіграти з переможцем групи E. І тоді у чвертьфіналі зіграти в Римі, а не Санкт-Петербурзі.

Але є ймовірність, що збірні України та Росії таки перетнуться особисто на Євро-2020. Це точно не буде в Санкт-Петербурзі.

До теми Україна чи Росія – яка футбольна збірна сильніша