Євро-2020 стане 16-им в історії чемпіонатом Європи з футболу. І за цей час трофей здобували лише 10 збірних. По три перемоги мають збірні Німеччини та Іспанії. Ще двічі перемагала збірна Франції. По одній перемозі в активі Португалії, Греції, Данії, Нідерландів та Італії. Переможцями ставали й збірні СРСР та Чехословаччини, але цих країн вже немає.
З цих команд на турнір не пробилася лише збірна Греції. А серед фаворитів турніру є дві команди, які до цього не вигравали трофей. Це збірні Англії та Бельгії. Favbet оцінив перемогу "трьох левів" на Євро-2020 коефіцієнтом 5,8, а бельгійців – 6,5. Або ж можна зробити ставку, що чемпіоном Європи стане збірна, яка до цього ніколи не вигравала. Серед таких і збірна України. У Favbet коефіцієнт на таку ставку становить лише 2,5. Що цього не станеться – 1,5.
До теми Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020
Та крім рахунків, очок та перемог, футбол до себе привертає увагу і різними неочікуваними моментами. Як от гол зі своєї половини поля. Або ж гол у виконанні воротаря. Таке стається не так вже й часто. Та все ж футбол вміє нас дивувати.
- Команда заб'є гол з власної половини поля – коефіцієнт 25
- Гол прямим ударом з кутового – коефіцієнт 10 (коефіцієнт 1,02 що цього не станеться)
- Воротар заб'є в матчі – коефіцієнт 11 (коефіцієнт 1,01 що цього не станеться)
- Головний тренер отримає червону картку – коефіцієнт 4,5 (коефіцієнт 1,17 що цього не станеться)
- Під час матчу Євро-2020 відбудеться заміна рефері – коефіцієнт 11 (коефіцієнт 1,01 що цього не станеться)