Євро-2020 стане 16-им в історії чемпіонатом Європи з футболу. І за цей час трофей здобували лише 10 збірних. По три перемоги мають збірні Німеччини та Іспанії. Ще двічі перемагала збірна Франції. По одній перемозі в активі Португалії, Греції, Данії, Нідерландів та Італії. Переможцями ставали й збірні СРСР та Чехословаччини, але цих країн вже немає.

З цих команд на турнір не пробилася лише збірна Греції. А серед фаворитів турніру є дві команди, які до цього не вигравали трофей. Це збірні Англії та Бельгії. Favbet оцінив перемогу "трьох левів" на Євро-2020 коефіцієнтом 5,8, а бельгійців – 6,5. Або ж можна зробити ставку, що чемпіоном Європи стане збірна, яка до цього ніколи не вигравала. Серед таких і збірна України. У Favbet коефіцієнт на таку ставку становить лише 2,5. Що цього не станеться – 1,5.

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Щодо перемоги збірної України, то її шанси букмекери оцінили коефіцієнтом 46. Не серед фаворитів, але й не аутсайдер. І шанси в "синьо-жовтих" значно кращі, аніж в тих же збірних Швейцарії (коефіцієнт 61), Росії (61) чи Польщі (73).

Та крім рахунків, очок та перемог, футбол до себе привертає увагу і різними неочікуваними моментами. Як от гол зі своєї половини поля. Або ж гол у виконанні воротаря. Таке стається не так вже й часто. Та все ж футбол вміє нас дивувати.