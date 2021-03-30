Дата бою та суперник Ломаченка, важка перемога Світоліної: новини спорту 29 березня

У понеділок, 29 березня, відбулося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у дайджесті Спорт24.

Наступним суперником українського боксера Василя Ломаченка буде японець Масайоші Накатані. Промоутер Боб Арум підтвердив, що сторони домовилися про бій.

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За словами Боба Арума, бій Ломаченко – Накатані вже утверджений. Залишилося вибрати остаточну дату.

"Або в останній тиждень червня, або 10 липня Ломаченко буде битися з Накатані – хлопцем, який нокаутував Вердехо. Так, цей бій затверджений. Його дата – останній тиждень червня або 10 липня", – заявив Боб Арум в коментарі.

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує виступ на турнірі WTA 1000 в Маямі. У четвертому колі українка, посіяна під п'ятим номером, обіграла ексдругу ракетку світу Петру Квітову.

Еліна Світоліна – Петра Квітова 2:1 (2:6, 7:5, 7:5)

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею зустрічі Анастасія Севастова (WTA 57) – Ана Конюх (WTA 338). Еліна Світоліна вже була чвертьфіналісткою турніру в Маямі в 2018 році.

29 березня збірна України продовжила підготовку до останнього в березні матчу відбіркового турніру чемпіонату світу-2022 проти Казахстану.

Зараз під рукою у Андрія Шевченка – 27 футболістів, з яких п'ятеро – воротарі.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін (обидва – Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал, Іспанія).

Захисники: Ілля Забарний, Олександр Сирота, Олександр Тимчик, Олександр Караваєв (усі – Динамо), Юхим Конопля (Десна), Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (обидва – Шахтар), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія).

Півзахисники: Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Кортрейк, Бельгія), Марлос, Євген Коноплянка (обидва – Шахтар), Володимир Шепелєв, Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко (усі – Динамо), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Руслан Маліновський, Віктор Коваленко (обидва – Аталанта, Італія).

Нападники: Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Артем Довбик (Дніпро-1), Жуніор Мораес (Шахтар).

Півзахисник донецького Шахтаря та збірної України Тарас Степаненко відновився після травми. І розпочав тренування в загальній групі "гірників".

Степаненко пропустив майже місяць через травму. Востаннє він виходив на поле ще 21 лютого в матчі проти Руху.

Після цього Шахтар провів 8 матчів без Степаненка, у яких п'ять разів зазнав поразки.