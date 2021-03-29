Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує виступ на турнірі WTA 1000 в Маямі. У четвертому колі українка, посіяна під п'ятим номером, обіграла ексдругу ракетку світу Петру Квітову.

Еліна Світоліна – Петра Квітова 2:1 (2:6, 7:5, 7:5)

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Тенісистки провели на корті 2 години 25 хвилин. Квітова вважається найбільш незручною суперницею Еліни.

По ходу вирішального сету Світоліна лідирувала з двома брейками 3:0, але перевагою не скористалася. Квітова вийшла вперед 4:3, після чого два гейми в свій актив записав українка. У десятому геймі Світоліна на перемогу не подала (5:5), але потім виграла наступні два гейми.

У чвертьфіналі українка зіграє з переможницею зустрічі Анастасія Севастова (WTA 57) – Ана Конюх (WTA 338). Еліна Світоліна вже була чвертьфіналісткою турніру в Маямі в 2018 році.

Еліна Світоліна – Петра Квітова: статистика зустрічі