Український гімнаст посів 3 місце в багатоборстві, набравши 84,864 бала.

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Перед завершальною вправою черкащанин був на четвертому місці. Але у вільних вправах набрав 14.166 балів і випередив представника Туреччини, Ахмета Ундера, більш ніж на бал.

Додамо, що гідно виступив у Базелі ще один 17-річний українець Володимир Костюк, який з 21 місця в кваліфікації зумів піднятися на сьому позицію у фіналі (81 532 бали).

Цікаво! Ковтун на дорослому чемпіонаті Європи виступав вперше і став другим наймолодшим призером в історії чеміонатів Європи з гімнастики спортивної у багатоборстві.

24-го та 25 квітня черкащанин вестиме боротьбу за нагороди в окремих дисциплінах – на паралельних брусах та коні (махи).

На чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики, що проходить у Швейцарії, спортсмени виборюють ліцензії на Олімпійські Ігри в Токіо.