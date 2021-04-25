Вільярреал – Барселона 1:2

Голи: Чуквуезе, 26 – Грізманн, 28, 35

Вилучення: Трігерос, 65 (Вільярреал)

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Уже на 16 хвилині Барселона мала стовідсоткову нагоду вийти вперед. Мессі перед штрафним накрутив декількох оборонців, віддав на Грізманна, який приєднав до атаки Альбу. Той прострілив уздовж воріт на де Йонга. Нідерландець пробивав у майже порожні ворота, але поцілив у голкіпера.

Відповідь господарів була фатальна для Барселони. Торрес віддав вертикальну передачу, якою залишив позаду майже весь склад гостей. Чуквуезе впевнено обіграв не тільки Альбу, але й голкіпера.

Барселона відігралася через 2 хвилини. Мінгеса виконав чудову верхову передачу за спини оборонцям. Грізманн увірвався у штрафний та елегантно перекинув голкіпера – 1:1.

На 35 хвилині Барселона вже була попереду. Торрес невдало віддав на голкіпера та вивів Грізманна віч-на-віч з Асенхо. Француз не схибив та вивів Барселону вперед.

Після перерви підопічні Унаї Емері могли зрівнювати рахунок. Захисники Барселони дозволили Капу пробити з меж штрафного, але тер Штеген відбив м'яч.

На 65 хвилині гри господарі залишилися у меншості. Трігерос жорстко пішов у підкат проти Мессі – вилучення.

У меншості ховати Вільярреал міг Френкі де Йонг. Хавбек вийшов на побачення з голкіпером, перекинув його, але не влучив у площину воріт.

Завдяки перемозі Барселона набрала 71 очко, як у Реала, який на другій сходинці. Однак каталонці зіграли на одну гру менше. Відставання до Атлетіко, який лідирує, 2 очки.

Вільярреал – Барселона відеоогляд