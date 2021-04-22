Рома – Аталанта 0:1 (матч триває)

Гол: Маліновський, 26

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На 26-й хвилині Маліновський з Сапатою обмінялися ролями в ході атаки. Гозенс отримав м'яч від колумбійця і прострілив в район воротарського. Маліновський чітко підставив ногу перед створом і відкрив рахунок у зустрічі.

Відео голу Маліновського

Це 15-й гол українця у 80 матчах за італійський клуб, також за цей час він зробив 15 асистів. У поточному сезоні чемпіонату Італії футболіст забив 5 голів і віддав 8 результативних передач в 30 зустрічах.