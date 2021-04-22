Тенісистки провели на корті 1 годину 37 хвилин. Українка у двох сетах здолала 26-ту ракетку світу.

Варте уваги Світоліна чи Еліна Монфіс: тенісистка розкрила деталі майбутнього весілля та зміни прізвища

Еліна Світоліна (Україна) – Анджелік Кербер (Німеччина) 2:0 (7:6, 6:3)

Обидві тенісистки показали однаковий рівень гри на корті у першому сеті, тому доля партії вирішувалась лише на тай-брейку. Сильнішою виявилась українка 7:4. Світоліна та Кербер у першій частині гри віддали одна одній по два гейми на власних подачах.

Дівчата виконали по дві подвійні помилки, по одному разу подали на виліт. У Еліни був кращий показник виграних очок на першій подачі – 71% проти 61% в Анджелік.

У другій партії гра Еліни була на голову вищою, що підтвердили і цифри на табло 4:1. Німкені вдалось дещо скоротити рахунок до 4:2, але цього було замало для перемоги. 26-річна українська тенісистка без проблем довела сет до перемоги у зустрічі – 6:3.

У другій партії Світоліна продемонструвала ідеальну гру на власних подачах та не віддала жодного гейму на ній. Українці вдалось здобути перемогу і завдяки проблемам у грі німкені. Кербер за матч зробила 5 подвійних помилок. Натомість в Еліни лише дві. А от виграних брейків більше у представниці Німеччини – 5 проти 1 в українки.

Еліна Світоліна здобула у стартовому для себе матчі у німецькому Штутгарті. Українці вдалось здолати непоступливу суперницю, яка виступала на рідній землі.

В 1/4 фіналу Світоліна зустрінеться проти чешки Петри Квітової, яка посідає у рейтингу WTA високе 10 місце. Спекотний поєдинок відбудеться 23 квітня.