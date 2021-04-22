Володимир Шаран натякнув, що покине команду по завершенню цього сезону. На Олександрію чекають серйозні кадрові зміни.

До теми Олександрія звільнить головного тренера в кінці сезону, – журналіст

Будемо думати, будемо вирішувати. Залишилося мені 4 гри, так що будемо працювати до кінця цього сезону, а як будемо грати, покаже гра,

– заявив наставник.

Олександрії не вдалося виконати завдання та пробитися в єврокубки. Команда з однойменного міста у чемпіонаті йде на 7 місці, у її активі за 4 тури до завершення сезону УПЛ є 26 очок.

Тому контракти футболістів, у яких завершуються угоди, швидше за все пролонговані не будуть. Влітку 2021 року термін угод завершується відразу у декількох лідерів команди.

Юрія Паньківа

Павла Пашаєва

Дмитра Гречишкіна

Артема Гордієнка

Євгенія Банади

Валерія Лучкевича

Артема Сітала

Також керівництву команди потрібно буде шукати нового тренера. Головним кандидатом на пост наставника є Сергій Ковалець, який 17 лютого 2021 року несподівано покинув одеський Чорноморець.

Тренерська кар'єра Сергія Ковальця

52-річний фахівець навіть року не пробув у клубі з Одеси. Ковалець очолив "моряків" у середині травня 2020 року, підписавши 3-річну угоду. Команда під його керівництвом зіграла лише 27 поєдинків.

У Ковальця чималий тренерський досвід, але жоден з клубів він не приводив до серйозних результатів. Його найбільше досягнення було на містку столичної Оболоні, коли кияни стали першою командою у світі, що змогла виграти у донецького Шахтаря на "Донбас Арені" (0-1), це сталося у далекому 2011 році.

Є у його кар'єрі і робота у молодіжній збірній України, яку очолив наприкінці 2012 року, де відпрацював майже чотири роки.